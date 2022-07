Intorno alle ore 02'30 di questa notte

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 02’30 di questa notte, è intervenuta in via Fontanelle a Grottaminarda, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Alla guida delle auto due uomini, di cui uno nel violento impatto rimaneva incastrato nell’abitacolo, e dopo essere stato estratto, veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. L’altro conducente non subiva grosse conseguenze e veniva visitato sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.