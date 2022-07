Cresce l'attesa dopo tre anni di stop a causa della pandemia

“Fervono i preparativi nel Comune altoripino in attesa del Melito Music Festival giunto alla sua nona edizione. Prodotto dal Comune di Melito Irpino (AV) e dalla Montecristo coadiuvati dalla storica Direzione Artistica di Edy De Michele, l’Evento - che già nelle passate edizioni ha raggiunto importanti numeri di partecipazione – si candida ad essere una tre giorni di rinascita culturale, sociale e artistica.

Tanti gli artisti che solcheranno lo Stage di Parco della Rinascita – una location straordinaria ed inedita che ha sostituito la vecchia pineta comunale che ha ospitato le altre edizioni - tra cui ricordiamo la Devon & Jah Brothers il 15 Luglio, capitanata dal Produttore e Cantante nigeriano Devon Miles, rappresenta una delle Band più importanti del panorama roots-dancehall-reggae nazionale. Un collettivo esplosivo che vanta

produzioni e collaborazioni che vanno da Alborosie a Freddy McGregor e divenuti celebri al grande pubblico grazie anche a Jovanotti che li ha fortemente voluti con lui come sua Guest Band sul palco del Jova Beach Party in tutta Italia. E quest’anno tra le Tappe del loro Tour Europeo oltre al Jova Beach Party saranno per la prima volta in Irpinia nella serata inaugurale del Melito Music Festival con un Concerto incredibile che ci farà viaggiare dal Golfo della Guinea fino alle Spiagge della Riveria Romagnola.

Sabato 16 luglio invece sarà la volta di una grandissima orchestra cosmopolita di talentuosi Musicisti che arrivano da diverse Regioni Meridionali d’Italia in rappresentanza del proprio patrimonio immateriale conservato nel linguaggio della propria musica popolare. Launeddas, Viola, Organetto, Tamburi a Cornice, Bouzouki, Zampogne e Cornamuse che, insieme alla sezione ritmica, accompagnano – tra gli altri - il canto lusinghiero di una delle più profonde musiciste italiane Lavinia Mancusi già voce storica di Mannarino. Il Capo Officina e Guida di questa Filarmonica Popolare non poteva che essere un Maestro Concertatore del Movimento Ethno, un profondo ricercatore e grande esponente Italo/Francese della World Music Universale Giuliano Gabriele.

Dalla Normandia Francese alla Foresta Nera Tedesca Giuliano Gabriele & Officine Meridionali Orchestra approderanno nell’Italica Irpinia del Melito

Music Festival per un Live inedito oltre ogni immaginazione. A chiusura del Festival il 17 Luglio arriva sul palco per una esclusiva data Irpina colui che è sulla scena mondiale da assoluto protagonista il M° Enzo Avitabile.

Diverse anche le Band emergenti, i Dj Set, i Rapper e gli ospiti a sorpresa che saliranno sul palco insieme agli Headliner annunciati, tante anche le attività collaterali che animeranno la Tre giorni di Melito Irpino, come Arte, Cinema, letteratura e tanto altro. Possiamo dire un Grande Evento a 360° che, non a caso partendo dal parco della Rinascita, segna davvero la Ripartenza.”