“L’Irpinia al bivio dello sviluppo”, l’incontro al Polo Giovani di Avellino.

De Luca: “Oggi iniziamo a cogliere i frutti di un lavoro messo in campo da mesi”

Oggi, presso il Polo Giovani di Avellino, ha avuto luogo l’incontro intitolato “L’Irpinia al bivio dello sviluppo”, promosso dalla federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia.

Tra i vari temi trattati durante l’evento, si è discusso principalmente dei nuovi fondi da investire nel territorio irpino: «Abbiamo milioni di euro importanti da destinare alla cura del territorio, al risanamento di tante aree interne e aree metropolitane; investimenti sulle infrastrutture, investimenti nella sanità, nelle case di comunità, nella digitalizzazione delle nostre comunità.» – ha esordito Piero De Luca, Vicepresidente del gruppo Pd alla Camera dei deputati.

Il ruolo degli amministratori locali in questo ambito diventa cruciale e in merito alla rinomina di Buonopane come Presidente della Provincia di Avellino, De Luca ha dichiarato: «La sua conferma elettorale è un risultato molto importante per questo territorio, perché gli amministratori locali sono decisivi proprio per l’utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» – ha affermato il Vicepresidente – «Il Partito Democratico ha fatto da sempre la sua parte per provare a ottenere le risorse a Bruxelles destinati all’Italia e per difendere una soglia minima del 40 % destinati al Mezzogiorno. Per cui da questo punto di vista, oggi iniziamo a cogliere i frutti di un lavoro messo in campo da mesi, in difesa e a tutela innanzitutto del Mezzogiorno. In Irpinia abbiamo davvero dei progetti importanti, che grazie agli amministratori locali e a un sostegno istituzionale complessivo, potremmo realizzare per gli interessi dei nostri cittadini.»

Non si è discusso solo sul PNRR, ma anche sulla crisi climatica e idrica che sta colpendo l’Italia in questi giorni: «Abbiamo una vera emergenza di siccità, un’emergenza climatica nazionale e internazionale. Il Partito Democratico è molto attento a queste esigenze e abbiamo un tema che è quello derivante da una mancanza di piogge, che non si riscontrava da decenni» – ha continuato il Vicepresidente – «Un altro tema è invece legato a problemi infrastrutturali, perché in tutta Italia disperdiamo oltre il 40 % delle acque per la mancata manutenzione delle condotte idriche e degli invasi. Dobbiamo lavorare per attrarre risorse soprattutto su questi temi. Oggi rilanciamo anche questo impegno.» – ha concluso De Luca.