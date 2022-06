Non mancheranno gli ospiti d’eccezione, tra cui il campione italiano Carmine Tommasone

V enerdì 1° luglio, in piazza Umberto I°, spazio allo sport, in particolare al Taekwondo (ma non solo) e all’accademia locale del M° Gianluca D’Alessandro. A partire dalle ore 18:30, infatti, si svolgeranno gli esami di cintura per il passaggio di grado.

Non mancheranno gli ospiti d’onore, tra cui il Delegato CONI Avellino, Prof. Giuseppe Saviano, ed il pugile professionista (Olimpionico Rio 2016), Carmine Tommasone. Saranno quattro, invece, le esibizioni sportive.

Nel dettaglio:

Esibizione della palestra “karate ONE Avellino” dei Maestri Antonio Lallo e Gianpaolo Santomauro

Esibizione di kick boxing a cura del D.T.M Ranucci e M. Roberto Capozzi

Esibizione di danza a cura dell’ASD “In punta di piedi” della M° Debora Graziano

Esibizione di ginnastica ritmica a cura del Centro Ginnico di Silvia e Martina Coppola.

L’evento, patrocinato dal Comune di Atripalda, è stato subito supportato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, in particolar modo dall’Assessore con delega agli Eventi, Gianna Parziale, e dall’Assessore con delega allo Sport, Antonio Guancia, il quale ha dichiarato: «È mio compito stare vicino alle associazioni sportive del territorio. Difatti, appena presentatasi questa occasione sono stato subito entusiasta e collaborativo. Mi spenderò sempre per queste belle iniziative».