In gara lunghi, corti e opere del territorio

Il Laceno d’oro International Film Festival, lo storico festival del cinema di Avellino, ha pubblicato i bandi di concorso e annuncia le date della 47esima edizione, dall’1 all’8 dicembre 2022. L’iscrizione al contest è disponibile sulla piattaforma internazionale www.filmfreeway.com con scadenza il 12 settembre 2022.

Sono tre le sezioni competitive: i concorsi internazionali “Laceno d’oro 47”, riservato ai lungometraggi di finzione o di ‘cinema del reale’ e ai documentari, “Gli occhi sulla città”, dedicato ai cortometraggi sui temi degli spazi urbani, dell’ambiente e del paesaggio, declinati con la massima libertà, e “Spazio Campania”, concorso riservato a opere di autori campani e prodotte nella Regione Campania, senza vincoli di durata e genere. I lavori delle tre categorie saranno scelti da giurie tecniche composte da artisti e professionisti di settore. Previsti altri due premi assegnati dal pubblico che partecipa al festival: Miglior film “Laceno d’Oro 47” e “Spazio Campania”. Ai vincitori votati dal pubblico, il festival donerà un oggetto d’arte di un autore campano.

I premi: Le opere vincitrici si aggiudicheranno un premio di Euro 3000 per i lungometraggi, di Euro 1500 per i corti e di Euro 1000 per il miglior documentario. Doppio premio per “Spazio Campania”: Euro 500 per Miglior Film e Miglior inedito.

Il Laceno d’oro International Film Festival è organizzato dal Circolo ImmaginAzione di Avellino, presieduto da Antonio Spagnuolo, direzione artistica di Maria Vittoria Pellecchia in collaborazione con Aldo Spiniello, Sergio Sozzo e Leonardo Lardieri.

www.lacenodoro.it

Per informazioni sui concorsi:

concorso@lacenodoro.it