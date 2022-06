La boxe irpina ha conquistato il titolo il 28 Giugno a Chianciano terme

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comitato Regione Campania:

“Francesca Regione, seguita dal tecnico Agostino Cardamone, è campionessa italiana under 22 di pugilato. L’atleta, ventenne e figlia d’arte, ha vinto, con verdetto unanime, il titolo a Chianciano terme, alle 19.00 circa di ieri, 28 giugno 2022. Grossa soddisfazione, negli ambienti pugilistici, per un rientro alla grande di Francesca Regione. La boxe irpina, che vanta grosse tradizioni e risultati, si tinge di rosa con un’atleta che ha dominato l’incontro dalla prima all’ultima ripresa, aprendo, in prospettiva, un nuovo ed importante filone per il pugilato irpino. I migliori complimenti all’atleta alla quale auguriamo la convocazione in Nazionale e ad Agostino Cardamone che ha saputo esaltare, con coerenza e correttezza, le qualità indubbie di Francesca”.