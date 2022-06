Sono 7 i giovani selezionati

“Al via oggi l’edizione 2022 di ReStartApp, incubatore per giovani imprese in Appennino, che si svolgerà fino al 7 ottobre in Irpinia.

Sono 7 i giovani aspiranti imprenditori selezionati con i loro progetti innovativi e sostenibili: un lavandeto officinale con laboratorio cosmetico, un glamping, una rassegna cinematografica itinerante nelle aree interne del Sud Italia, una fattoria didattica, un allevamento di bovini grass-fed, una latteria artigianale basata sul recupero della razza Ottonese e una Smart Farm per partecipare alla coltivazione di un orto attraverso app.

ReStartApp è il cuore del Progetto Appennino, promosso da Fondazione Edoardo Garrone e realizzato quest’anno in collaborazione con il Comune di Avellino, insieme al Comune di Mercogliano e alla Fondazione Polo Terra, in rappresentanza dell’“Area Vasta di Avellino”.”