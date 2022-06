Preparazione di un quadro fiscale adatto al futuro

La Commissione ha pubblicato oggi la sua relazione annuale in materia di fiscalità del 2022, da cui emerge che il gettito fiscale degli Stati membri dell’UE è diminuito per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2009, mentre la spesa pubblica è aumentata dal 46,5% del 2019 al 53% del 2020 a causa della crisi COVID-19.

La relazione indica che la pandemia e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia stanno mettendo alla prova sia la resilienza delle nostre economie sia la nostra capacità di reagire. Per fronteggiare le crisi attuali sono tuttavia già state prese alcune misure immediate, tra cui una riduzione temporanea della tassazione dell’energia e il sostegno al reddito delle famiglie più povere o più colpite.

La relazione annuale in materia di fiscalità del 2022 è stata pubblicata insieme a una relazione di accompagnamento sulle tendenze fiscali di maggior rilievo negli Stati membri negli ultimi anni.

La pubblicazione della relazione segna l’inizio di una serie di eventi che contribuiranno a orientare il dibattito relativo a un quadro fiscale adatto al futuro. Oggi, durante un evento online con il Commissario Gentiloni, il Commissario Schmit e altri oratori di alto livello, verranno esaminati gli effetti delle megatendenze sulla fiscalità e verranno discussi i cambiamenti necessari per rendere la fiscalità più resiliente e più efficiente nel lungo periodo.

La serie di eventi culminerà il 28 novembre 2022 con un simposio fiscale ad alto livello sul tema “Sistemi fiscali dell’UE in prospettiva del 2050″. Il simposio genererà contributi e idee sui cambiamenti su vasta scala necessari in ambito fiscale in tutta l’UE e orienterà le priorità strategiche della Commissione europea per il futuro.