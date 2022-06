Fulvio Fraternali: “Il cittadino deve essere posto alla base della trasformazione”

Avellino – Oggi, presso Villa Amendola, ha avuto luogo il dibattito intitolato “Avellino e l’Irpinia. Dalla storia a prospettive future”, organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino.

«Questa iniziativa è nata con la collaborazione, inizialmente della dottoressa Nargi, poi condivisa con l’Aniai e i costruttori. L’idea è nata dalla mia passione nel raccogliere le cartoline, da pubblicare successivamente su Facebook» – ha esordito l’architetto Fulvio Fraternali – «In seguito a ciò, ho notato che molti non conoscevano l’Avellino del passato. Dunque, ho ritenuto necessario far comprendere agli altri com’era la città irpina in cui ho vissuto»

«Le mie idee sono naturalmente quelle di creare una rete, perché solo se siamo inseriti in una rete possiamo immaginare un futuro reale e bello per Avellino, altrimenti potrebbe scomparire. Nonostante ciò, credo che un altro elemento fondamentale sia quello di immaginare un coinvolgimento della città; nel senso che il cittadino deve essere posto alla base della trasformazione.» – ha concluso Fraternali.

La città di Avellino, non solo è soggetta a grandi cambiamenti ma cattura anche la curiosità di nuovi architetti, tra cui Adelina Picone: «Sono molto attiva in provincia di Avellino proprio perché è coinvolta in una serie di sperimentazioni: dalla SNAI, ai contratti di fiume, a una serie di progetti che riguardano l’infrastrutturazione dei paesaggi.»

Presente all’evento anche il sindaco Gianluca Festa, il quale ha sottolineato l’importanza di conoscere il passato di Avellino, a beneficio di una qualità costruttiva e progettuale migliore: «Quello che è stato, oggi rappresenta per noi una linea da seguire per la progettazione ma anche della qualità costruttiva. Ci sono alcune proposte interessanti, che vanno imposte anche per non perdere, quelle tracce della storia, che devono riportarci alla memoria quella che Avellino è stata». – ha concluso il sindaco.