Buonopane: “Occorre consentire ancora una gestione pubblica dell’acqua”

Avellino – Oggi, presso la Sala “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo, si è tenuto il Consiglio Provinciale per il giuramento del Dott. Rizieri Buonopane, riconfermato Presidente Della Provincia di Avellino lo scorso 11 giugno.

L’Alto Calore e la questione edilizia scolastica sono solo alcune delle tematiche affrontate durante il Consiglio: «L’appuntamento più importante è previsto mercoledì prossimo quando porteremo in Consiglio ciò che è stato già approvato con un mio provvedimento ovvero il rendiconto del bilancio di previsione del DUP» – ha affermato Buonopane – «Il consuntivo è un’attività di gestione che è stata messa in campo dalla precedente presidenza a cui abbiamo dato continuità. A fine anno ho approvato due variazioni di bilancio per 25 milioni di euro che provenivano dalla passata gestione».

L’edilizia scolastica resta un punto focale del programma della Provincia di Avellino: «Il masterplan di 60 milioni è già in campo, stiamo già realizzando alcuni interventi che vanno dall’ efficientamento all’adeguamento funzionale accanto a progetti che afferiscono alla demolizione e ricostruzione di edifici scolastici nella città di Avellino» – ha reso noto il Presidente.

L’emergenza idrica risulta essere ancora un difficile problema da affrontare, soprattutto, data l’assenza di una valida gestione pubblica, secondo il Presidente della Provincia Buonopane: «È questo un tema molto delicato. La Provincia è socia del consorzio e deve svolgere un ruolo importante che è di coordinamento dei diversi comuni e delle comunità. Alto Calore si trova ad affrontare un momento delicatissimo in quanto c’è un’emergenza idrica oggettiva, che non riguarda solo la nostra provincia. Occorre consentire ancora una gestione pubblica di questo bene straordinario che è l’acqua».

«È una sfida importantissima in cui la Regione sta facendo la sua parte in quanto è questo un progetto teso a salvare l’Alto Calore, anche attraverso una scissione dei due distretti così come ad un affidamento del servizio in capo all’ Alto Calore» – ha concluso il Presidente della Provincia.