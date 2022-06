Finanziamenti previsti nel secondo semestre del 2022

La Commissione europea ha annunciato oggi l’intenzione di emettere 50 miliardi di euro di EU-Bond per finanziare il programma di ripresa NextGenerationEU tra luglio e dicembre 2022, da integrare con finanziamenti a breve termine (EU-Bills).

I fondi andranno a sostenere la ripresa economica degli Stati membri in seguito alla pandemia di coronavirus nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Oltre ai finanziamenti per NextGenerationEU, la Commissione può anche essere chiamata a concedere fino a 9 miliardi di euro per prestiti a sostegno dell’Ucraina nell’ambito di un nuovo programma eccezionale di assistenza macrofinanziaria (AMF) e fino a 6,6 miliardi di euro per prestiti nell’ambito del programma SURE, fermo restando che alle richieste degli Stati membri e al completamento delle procedure pertinenti.

Il commissario responsabile per il Bilancio e l’amministrazione, Johannes Hahn , ha dichiarato: “Basandoci sulla nostra buona performance come emittente su larga scala fino ad oggi, nella seconda metà dell’anno continueremo a sostenere la ripresa, finanziare le transizioni verde e digitale e La resilienza a lungo termine dell’Europa attraverso il finanziamento del mercato”.

Le emissioni nella seconda metà del 2022 si baseranno sulla riuscita esecuzione del programma di ripresa NextGenerationEU fino ad oggi. Da giugno 2021, quando la Commissione ha debuttato sul mercato con NextGenerationEU, le emissioni nell’ambito del programma ammontano a 118,5 miliardi di euro tramite EU-Bond a lungo termine, di cui 28 miliardi di euro attraverso l’emissione di green bond NextGenerationEU. Inoltre, la Commissione ha continuato a raccogliere fondi nell’ambito dei suoi programmi di finanziamento back-to-back: SURE, AMF e meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM). Più di recente, e in risposta alla guerra in Ucraina, la Commissione ha erogato con successo 1,2 miliardi di euro nell’ambito di un programma di emergenza AMF.

Nella prima metà del 2022, la Commissione ha finora emesso 47,5 miliardi di euro di obbligazioni dell’UE, rispetto al suo obiettivo di finanziamento di 50 miliardi di euro. Un’ulteriore asta obbligazionaria è prevista per il 27 giugno 2022. La sua emissione nel primo semestre 2022 è stata pienamente in linea con gli importi comunicati nel piano di finanziamento per il periodo gennaio-giugno 2022.

L’attuale piano di finanziamento si basa sulle ultime previsioni per le prossime esigenze di pagamento di NextGenerationEU. I pagamenti nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che rappresenta il 90% dei pagamenti nell’ambito di NextGenerationEU, dipendono dal completamento delle tappe fondamentali e degli obiettivi nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati membri. Di conseguenza, i tempi e i volumi precisi possono variare. Tuttavia, la Commissione europea è fiduciosa che gli importi comunicati in questo piano di finanziamento dovrebbero rimanere stabili.

In linea con la sua strategia di finanziamento diversificata, la Commissione continuerà a utilizzare un mix di sindacati e aste, nonché fatture UE a breve termine. Ciò consentirà di ottenere le migliori condizioni di mercato possibili e di soddisfare le esigenze di pagamento degli Stati membri dell’UE.

Grazie a questo approccio, la Commissione è stata finora in grado di erogare 100 miliardi di euro nell’ambito del meccanismo per la ripresa e la resilienza e diversi miliardi nell’ambito di altri programmi di bilancio dell’UE che beneficiano del finanziamento NextGenerationEU.

La Commissione annuncerà i suoi piani di emissione per la prima metà del 2023 alla fine dell’anno.

Sfondo

NextGenerationEU è uno strumento di ripresa temporanea di oltre 800 miliardi di euro a prezzi correnti per sostenere la ripresa dell’Europa dalla pandemia di coronavirus e contribuire a costruire un’Europa più verde, più digitale e più resiliente.

Per finanziare NextGenerationEU, la Commissione Europea, per conto dell’UE, raccoglierà dai mercati dei capitali circa 800 miliardi di euro tra la metà del 2021 e la fine del 2026.

Circa il 30% dei fondi viene raccolto tramite i green bond NextGenerationEU, emessi nel rispetto del framework dei green bond NextGenerationEU.

Parallelamente a NextGenerationEU, la Commissione gestisce diversi programmi di finanziamento back-to-back per finanziare esigenze specifiche degli Stati membri dell’UE e dei paesi terzi.

Per maggiori informazioni

Piano di finanziamento dell’UE luglio-dicembre 2022

Strategia di finanziamento diversificata di domande e risposte

Piano di finanziamento dell’UE gennaio-giugno 2022

UE come sito web di mutuatario