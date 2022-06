A sostegno di scienziati e ingegneri ucraini

La Commissione ha adottato oggi la modifica del programma di lavoro Euratom di ricerca e formazione per il periodo 2021-2022, che comprende ora due nuove azioni a sostegno dei ricercatori stabiliti in Ucraina e di quelli sfollati a causa della guerra.

In primo luogo, saranno messi a disposizione del consorzio EUROfusion finanziamenti supplementari pari a 2,5 milioni di € per fornire un sostegno specifico agli scienziati e agli ingegneri ucraini del settore della fusione, nonché per l’acquisto di attrezzature e hardware.

In secondo luogo, sarà avviata una nuova azione per l’innovazione, del valore di 10 milioni di €, per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento di combustibile nucleare per 35 reattori energetici acqua-acqua progettati dalla Russia, i cosiddetti VVER, attualmente operativi sia nell’UE sia in Ucraina.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Con questa revisione del programma di lavoro Euratom di ricerca e formazione, aiuteremo i ricercatori stabiliti in Ucraina e quelli sfollati dalla guerra a proseguire il loro importante lavoro di ricerca e innovazione nel settore nucleare. La modifica contribuirà inoltre a rendere più sicuro in futuro l’approvvigionamento di combustibile nucleare per i reattori VVER. Lavorando insieme possiamo apportare un importante contributo alla ricerca e all’innovazione nucleare dell’UE e dell’Ucraina.”

Il programma Euratom di ricerca e formazione (2021-2025) è un programma di finanziamento complementare a Orizzonte Europa che pone l’accento sul continuo miglioramento della sicurezza e della protezione nucleari e della radioprotezione. Il programma ha un bilancio è di 1,38 miliardi di € per il periodo 2021-2025. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.