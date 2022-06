Dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia ritorna il momento religioso e civile più atteso dalla città

Un ricco calendario di eventi religiosi e civili per la Festa dell’Arcangelo a Solofra. Dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia ritorna il momento religioso e civile più atteso dalla città.

La settimana prevede diversi eventi legati sia al culto religioso dell’Arcangelo sia alla musica, alle viste in Collegiata per i 500 anni dalla dedicazione e alle luminarie. Le attività sono promosse e organizzate dalla Parrocchia di San Michele retta da Mons. Mario Pierro e dal Comitato Festeggiamenti e dall’associazione Collegiata Ente Morale insieme alle diverse realtà economiche, culturali e sociali della cittadina

Si inizia in chiesa con il Triduo di preparazione alla festa dal 23 al 25 giugno, giorni in cui si ricorderanno la nascita di San Giovanni Battista, il Sacratissimo Cuore di Gesù e il ricordo dei defunti con una messa officiata presso il cimitero comunale. Si continua con l’attesissima festa domenica il 26 giugno, giorno in cui la chiesa apre le sue porte alle 6.30 del mattino per la vestizione dell’Arcangelo per poi proseguire con le sante messe alle ore 7.00 ed 8.30. Alle 10.00 Solenne Pontificale e Benedizione Papale con annessa Indulgenza Plenaria presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Andrea Bellandi Arcivescovo Metropolita di Salerno Campagna Acerno. Alle ore 12.00 come di consueto Solenne Processione per le strade della città con la presenza del Clero e delle Autorità Civili e Militari insieme alle associazioni e comitati della città. A seguire in serata messe alle ore 18.00, 19.00 e 20.00.

Sempre a partire dal 23 giugno prende il via il programma civile con i concerti bandistici, l’accensione delle luminarie, il grande concerto musicale e il terzo Festival Pirotecnico della città insieme alle visite guidate alla scoperta delle opere artistiche della Collegiata e della Cripta recentemente riaperta al pubblico.

Il 23 alle ore 20.30 concerto con il Coro Orchestra del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino presso la Collegiata mentre venerdì 24 giugno, dalle 21.00, parte lo spettacolo musicale delle luminarie “Luci sulla mia città”, a cura della Premiata ditta leccese “Antonio Santoro.” Lo spettacolo è previsto dal 23 al 25 giugno. Sempre nella serata di venerdì alle 21.45 seconda edizione di“ Onda Sonora - Solofra Music Festival” presso il “Complesso Santa Chiara” organizzato dalla Proloco Solofra mentre in concomitanza in piazza San Michele sfilata di moda con Confezione D’Arienzo.

Sabato 24 per tutta la mattina, dalle 9.00 – alle 12.00 in piazza Umberto I° Matinèe Musicale Grande Orchestra di Fiati Enrico Annoscia “Città di Bari” che alle ore 21.15, in piazza San Michele terrà un concerto lirico sinfonico. In serata, alle ore 21.00, previsto l’omaggio floreale delle Autorità Civili e Militari al Santo Patrono in Collegiata. Fino a mezzanotte previsti spettacoli circensi in quattro diverse postazioni; due ore e mezza di spettacoli, luci ed emozioni dove si esibiranno: Nanà.. la magia del fuoco, Il Mago Zio Potter (direttamente da Italian’s got Talent), Guglielmo il giocoliere, Circense Mr. D.

Domenica 26 alle ore 8.30 previsto l’arrivo dei premiati complessi bandistici: Storico Pluripremiato Gran Concerto Bandistico “Città di Ailano”; Grande Orchestra di Fiati G. Ligonzo “Città di Conversano”. Alle 19.00 presso la sede della Fondazione De Chiara De Maio presentazione del libro: “Mario Maglione. Vico Gerolomini,11 dove la mia storia ha inizio.” Ospite l’autore Vincenzo De Luca.A partire dalle 21.15 in piazza San Michele Itinerari Concertistici con “Città di Ailano” e “Città di Conversano”.

Lunedì 27 giugno ore 21.00 in piazza San Michele, DJ Set J Lord & Dat Boy Dee, live concert di Andrea Sannino e live disco set Barbara Tucker mentre martedì 28 giugno dalle ore 22.30 in località Scorza – Piscina gara pirotecnica in onore di San Michele Arcangelo. Tre i maestri pirotecnici che si sfideranno per questa terza edizione: Europirotecnica di Ercolano di Gerardo Scudo; L’Artificiosa di Sassano dei Fratelli di Candia; La Pirotecnica dei Fratelli Romano di Angri. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Pirovagando, Staff pirotecnico – il portale della pirotecnia italiana e l’Associazione Culturale Tradizione di Fuoco.

Tutto il programma online su http://www.collegiatasanmichele.it/