Riduzioni notturne nella erogazione idrica in rete, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo

Alto Calore con apposito comunicato dichiara che:

A causa delle persistenti condizioni climatiche, della naturale riduzione delle portate sorgentizie, con conseguente svuotamento dei serbatoi principali di accumulo, per cui, al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di erogazione del servizio durante la giornata, si rende necessario, all’occorrenza, effettuare delle riduzioni notturne nella erogazione idrica in rete, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, per i seguenti serbatoi:

-Santa Croce del Sannio (serbatoio capoluogo)

-Pesco Sannita (serbatoio alto, serbatoio alto)

-Apice (serbatoio pensile)

-Pontelandolfo (serbatoio capoluogo)

-Guardia Sanframondi (serbatoio alto, serbatoio basso, serbatoio Acqua Fabbricata)

-Faicchio (serbatoio capoluogo, serbatoio San Pasquale)

-San Martino Sannita (serbatoio capoluogo)

-San Nazzaro (serbatoio capoluogo)

-Calvi (serbatoio capoluogo, serbatoio Area PIP)

-San Giorgio del Sannio (serbatoio alto, serbatoio basso località “Toppa”)

-Reino (per i seguenti serbatoi: campo maggiore, San Paolo, Streppara, Offia di Ciomma)

-Paduli (serbatoio basso)

-Buonalbergo (serbatoio alto, serbatoio basso)

-Pietrelcina (per i seguenti serbatoi: centro urbano, rurale Bosco Sant’Andrea, rurale Bosco Barrata)

-Sant’Arcangelo Trimonte (serbatoio centro urbano, serbatoio rurale)

-Pago Veiano (serbatoio capoluogo “Contrada Serre”, serbatoio capoluogo arrivo “Moliseacque”)

-Castelvenere (serbatoio cancello Massoni)

-Solopaca (serbatoio capoluogo “Capriglia” – via Aceto)

-Sant’Angelo a Cupolo (serbatoio località “Motta”, serbatoio località “Panelli”)

-San Nicola Manfredi (serbatoio capoluogo)

Pertanto nelle suddette ore si potranno verificare delle disfunzioni nell’erogazione idrica in rete, avvertibili soprattutto nei punti alti del territorio. Si precisa che tali operazioni saranno ripetute fino a quando non cesseranno le cause sopra descritte ed i consumi idrici non rientreranno entro valori accettabili.

Clicca qui per leggere il comunicato

Fonte: https://www.altocalore.it/