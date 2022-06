Ciarcia: "Questa situazione ci preoccupa e necessita un monitoraggio"

Avellino – Oggi, presso il salone della sede di Corso Europa, ha avuto luogo la conferenza stampa in merito alla situazione complessiva dell’approvvigionamento idrico nelle province di Avellino e Benevento.

Presente all’evento, il dott. Michelangelo Ciarcia (Amministratore Unico di Alto Calore Servizi S.p.A), il quale ha descritto le attuali condizioni dei rifornimenti idrici nei nostri territori, soffermandosi soprattutto sulla grave siccità che sta colpendo il nord Italia: «La preoccupazione quest’anno è diversa ed è stata resa nota già dai telegiornali. Si è verificata nel nord Italia, ma anche nel centro Italia, una grave siccità che ha colpito una parte importante dell’Italia.» – ha esordito L’Amministratore – «Tutte queste preoccupazioni ci costringono a lanciare un grido di allarme. Questa situazione è di nostra responsabilità, ma è anche dovuta ai continui mutamenti climatici».

Nonostante le piogge stagionali possano dare un po’ di tregua, la mancanza di neve durante l’inverno, causa una maggiore precarietà delle risorse idriche disponibili, secondo Ciarcia: «Verso fine giugno, inizio luglio, le sorgenti possono avere dei cali repentini, che mettono praticamente in apprensione e in crisi il sistema. Difatti questa situazione ci preoccupa e necessita un monitoraggio e di conseguenza possiamo prendere dei provvedimenti più o meno opportuni».

Dunque, dinanzi ad una situazione così critica, sono già stati messi in atto i primi interventi per ridurre gli sprechi d’acqua: «Debbo dire, che anche tramite le azioni che stiamo svolgendo in questi mesi relativamente a quelle attività che abbiamo posto in essere, cioè rilevare tutti i consumi anomali e rilevare quelle che sono gli approvvigionamenti anomali e abusivi dell’acqua, abbiamo riscontrato grossi passi in avanti» – ha concluso Ciarcia