Il servizio sarà operativo dal 27 giugno

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato delle Acli di Avellino:

“Prosegue a tutto tondo l’iniziativa delle ACLI irpine a favore delle famiglie e delle fasce deboli: nasce infatti uno sportello ufficio per utenti e consumatori, con operatori a disposizione di tutti coloro che cercano un supporto nella risoluzione di controversie e problemi di ogni genere, siano essi truffe, raggiri, disservizi nell’erogazione del gas, della corrente elettrica, dell’acqua, nel campo assicurativo o della telefonia.

“Oggi più che mai –dichiara il Presidente provinciale delle ACLI, Alfredo Cucciniello- si rafforza la necessità di tutelare gli interessi dei cittadini utenti, cercando di rispondere ai bisogni e alle loro esigenze, formandoli ad un consumo responsabile e consapevole, orientato allo sviluppo, alla solidarietà e alla sostenibilità sociale, economica ed ambientale;: tutelandoli –se del caso- anche in sede legale, ma utilizzando soprattutto il metodo della conciliazione paritetica quale modalità di risoluzione stragiudiziale, che permette di trovare soluzioni semplici, rapide ed economiche alle controversie tra consumatori ed aziende”.

Si tratta di una assistenza a 360°, di uno strumento che si aggiunge ed affianca ai Servizi tradizionali nel campo del patrocinio e della consulenza fiscale offerti dal Patronato e dal CAF delle ACLI: un farsi direttamente interpreti dei bisogni e dei problemi e offrire una risposta soddisfacente ed efficace alle vessazioni, agli inganni, ai molteplici dubbi ed interrogativi che quotidianamente assillano la maggior parte dei cittadini e delle famiglie italiane.

Lo sportello ACLI PER IL CONSUMO, supportato dall’azione di una Associazione nazionale di consumatori riconosciuta, sarà operativo dal 27 giugno, tutte le mattine ad Avellino, presso la sede provinciale ACLI di Via De Renzi,28, nella fascia oraria 9.00/13.00; ad accogliere gli interessati un cartello che è anche un programma di lavoro: Le ACLI, una bella storia italiana; difendiamo valori, tuteliamo diritti, siamo al fianco e in difesa dei consumatori; troviamo, sempre, una soluzione ai tuoi problemi.”