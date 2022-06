Interessato un autobus con 26 persone a bordo

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 16:20 di oggi 20 giugno, sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 34,800 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un autobus da turismo con 26 persone a bordo compreso l’autista. Il tempestivo intervento delle due squadre dalla sede di via Zigarelli, ha permesso lo spegnimento delle fiamme che hanno avvolto il bus, e anche quelle che si sono propagate nella vegetazione della adiacente scarpata.

Il pullman era proveniente da Grottaminarda e trasportava operai addetti alla manutenzione della sede autostradale nel tratto Irpino, per loro solo tanta paura, ma nessuna conseguenza. L’arrivo di un nuovo autobus ha fatto si che potessero riprendere il loro viaggio. Durante le operazioni di soccorso la corsia in direzione Napoli è rimasta chiusa al traffico, con conseguenti disaggi sulla circolazione.

Fonte: Vigili del Fuoco