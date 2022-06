L’incontro con Paragone

Folta delegazione anche dall’Irpinia al seguito di Italexit sabato a Napoli in occasione dell’incontro in piazza con il leader Gianluigi Paragone. Da Avellino un gruppo di delegati ha preso parte all’evento che si è svolto in piazza Carità. A guidare il gruppo, il coordinatore provinciale architetto Claudio Rossano, il vicecoordinatore avvocato Luigi Malfetano, il responsabile del partito per Avellino Massimo Picone con altri dirigenti irpini. Ad Avelllino Italexit si è già ritrovato in due occasioni, la prima conoscitiva e la seconda organizzativa. Il gruppo di aderenti al partito sta crescendo a vista d’occhio e si sta lavorando su aree tematiche dedicate alla città con incontri in cui si focalizzano anche le problematiche e criticità segnalate e discusse in tutta la provincia irpina.

L’incontro con il leader Paragone è stato utile per discutere insieme ai delegati irpini la situazione organizzativa del partito nella provincia ma anche le tematiche da portare avanti a livello nazionale. Con lo slogan “Ma tu vola se hai ali da spiegare“… “In piazza Carità a Napoli non c’erano solo centinaia di ali spiegate, non c’erano solo centinaia di persone pronte ad applaudire Gianluigi Paragone, c’erano centinaia di ali pronti a volare per una nuova Italia, c’erano i cuori e le ali di chi dice basta… e a quelle ali noi tutti di italexit campania“ – ha spiegato Paragone – “Diciamo “grazie”… Perché tutti unti riusciremo a combattere”.