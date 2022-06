Visite gratuite al fossile di Scipionyx Samniticus con guide d’eccezione

In occasione del Congresso dei paleontologi dei vertebrati che si terrà dal 27 giugno al 2 luglio a Benevento, l’Ente Geopaleontologico di Pietraroja organizzerà delle visite gratuite al fossile di Scipionyx Samniticus con guide d’eccezione: saranno gli stessi paleontologi a svelare ai partecipanti le originalità di “Ciro”, il primo dinosauro ritrovato in Italia a Pietraroja, e la ricchezza del Geosito di Pietraroja. La presenza di ricercatori e studiosi permetterà ai visitatori di comprendere meglio l’importanza della Paleontologia, in un paese come l’Italia legato soprattutto al patrimonio culturale umano e all’Archeologia, ma che ha anche da comprendere il valore “giacimenti fossiliferi” presenti in Italia che ci riportano alla storia delle origini del pianeta.

Il pubblico, in Italia, come in tutto il mondo, ha sempre guardato affascinato la storia dei dinosauri. Ma è di particolare interesse l’idea che, nell’era mesozoica, quell’appunto dei dinosauti, parte delle terre italiche fossero emerse e che pertanto anche sul nostro territorio con opportune ricerche, in siti come quello di Pietraroja, potranno essere rinvenuti altri fossili di dinosauri. Ai cittadini verrà quindi illustrata la ricchezza di Pietraroja, che può dare ancora soddisfazione con nuovi rinvenimenti. Coloro che si recheranno presso la Soprintendenza per la visita verranno suddivisi in gruppi e gli accessi saranno gestiti in base all’età: gli junior effettueranno le visite negli orari mattutini (dalle ore 9:00 alle ore 12:00), mentre i senior potranno vedere Ciro nel pomeriggio (dalle ore 17:00 alle ore 20:00).

La prenotazione è pertanto fortemente consigliata e per poterlo fare facilmente basta scrivere una email al seguente indirizzo: segreteria@entegeopaleontologico.it oppure telefonando 0824305482 – 0824304483 – 0824305484 – 3715233259. Per rendere particolarmente allettante la visita, poi, per tutti i partecipanti ci saranno dei gadget in ricordo della giornata. I gruppi junior avranno inoltre a disposizione anche un servizio navetta totalmente gratuito per raggiungere la Soprintendenza, da concordare con associazioni e istituti scolastici e pertanto fruibile solo dietro prenotazione.