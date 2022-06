Margrethe Vestager:" È importante che tutti i fattori produttivi della filiera alimentare rimangano a prezzi competitivi"

La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di Welbilt da parte di Ali Group. L’approvazione è subordinata al rispetto integrale degli impegni proposti da Ali Group.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Ali Group e Welbilt sono i principali fornitori a livello mondiale di macchine per la fabbricazione di ghiaccio utilizzate nei settori alberghiero e industriale. Con l’impennata attuale dell’inflazione è importante che tutti i fattori produttivi della filiera alimentare rimangano a prezzi competitivi. Gli impegni proposti in questo caso garantiscono che un nuovo operatore sul mercato continuerà ad esercitare una pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione e che i clienti manterranno la possibilità di scegliere tra diversi fornitori“.

Ali Group e Welbilt sono attive nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione e manutenzione di apparecchiature per la ristorazione e l’alimentazione, quali macchine per il ghiaccio, forni, friggitrici, grill, utilizzate in siti commerciali e pubblici. Le due società sono leader sul mercato delle macchine per la fabbricazione di ghiaccio nello Spazio economico europeo (“SEE”). Le macchine in questione sono utilizzate per fabbricare ghiaccio per le imprese del settore della ristorazione, quali ristoranti o alberghi, ma anche per applicazioni industriali specifiche, come la produzione di cemento.

L’indagine della Commissione

L’entità risultante dall’operazione proposta sarebbe diventata il principale produttore e fornitore della maggior parte delle macchine per il ghiaccio nel SEE e sarebbe stata sottoposta a una pressione concorrenziale limitata da parte dei rimanenti concorrenti. Tenuto conto delle elevate barriere all’ingresso del mercato, dovute alla fedeltà alla marca e all’importanza dei servizi locali di assistenza post-vendita, sarebbe stato inoltre improbabile che, in assenza di impegni, un nuovo operatore avrebbe potuto affacciarsi sul mercato.

Le misure correttive proposte

A seguito di ampie discussioni con la Commissione durante la fase di prenotifica e per assicurare che l’attività sia redditizia nel lungo periodo, le parti hanno infine deciso di cedere l’intera attività mondiale di Welbilt relativa alle macchine per la fabbricazione di ghiaccio, compresi tre impianti di produzione in Cina, Messico e Stati Uniti. Questa attività è esercitata principalmente sotto i marchi Manitowoc e Koolaire.

A seguito di un test di mercato la Commissione ha concluso che l’operazione, così come modificata dagli impegni, non pone problemi di concorrenza. Questo perché gli impegni consistono nella cessione di un’attività distinta ed eliminano completamente la sovrapposizione tra le attività delle parti. L’acquirente disporrà quindi di tutti gli attivi per gestire l’attività di dismissione come forza concorrenziale redditizia sul mercato su base duratura. Le parti hanno proposto di cedere l’attività a un produttore di sistemi di trattamento delle acque per un’ampia gamma di applicazioni, con sede negli Stati Uniti. La Commissione formalizzerà le conclusioni sull’acquirente in una procedura di approvazione distinta.

La decisione della Commissione è subordinata al rispetto integrale degli impegni.

Le società e i loro prodotti

Ali Group ha sede in Italia e, tramite le sue controllate progetta, produce, commercializza e fornisce servizi di manutenzione per un’ampia gamma di attrezzature commerciali per la ristorazione, tra cui macchine per la fabbricazione del ghiaccio e forni, utilizzate in grandi siti commerciali e pubblici.

Welbilt, con sede negli Stati Uniti, fornisce attrezzature in grado di immagazzinare, cucinare, tenere a temperatura costante, esporre, miscelare e servire prodotti alimentari e bevande. Progetta, fabbrica e distribuisce attrezzature utilizzate da operatori di servizi commerciali e istituzionali, quali macchine per la fabbricazione del ghiaccio e forni.

Procedure e norme di controllo in materia di concentrazioni

L’operazione è stata notificata alla Commissione il 28 aprile 2022.

La Commissione ha il compito di valutare le concentrazioni e le acquisizioni che coinvolgono imprese il cui fatturato supera determinate soglie (cfr. l’articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni) e di non autorizzare le concentrazioni che potrebbero seriamente ostacolare la concorrenza nel SEE o in una sua parte sostanziale. La maggior parte delle concentrazioni notificate non pone problemi sotto il profilo della concorrenza e viene autorizzata dopo i controlli di routine. Dalla notifica dell’operazione, la Commissione dispone generalmente di 25 giorni lavorativi per decidere se approvarla (fase I) oppure avviare un’indagine approfondita (fase II). Se nella fase I sono proposti degli impegni, la Commissione dispone allora di 10 giorni lavorativi supplementari e la durata complessiva della fase I sale a 35 giorni lavorativi, come nel caso in questione.

Nel corso dell’indagine, la Commissione ha avuto scambi e ha collaborato con il ministero della Giustizia degli Stati Uniti e con l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati.

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web Concorrenza della Commissione nel registro pubblico dei casi, sotto il numero M.10431.