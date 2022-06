Assistenza anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del M.I.D. Coordinamento Campania:

Il M.I.D. Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania informa i cittadini con disabilità circa il protocollo di intesa sottoscritto tra Unem (allora Unione Petrolifera) con FAIP Onlus (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici), FAIB Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio volto a finalizzare e a promuovere e sostenere l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità anche presso gli impianti di distribuzione carburanti.

Il 3 dicembre 2019 unem (allora Unione Petrolifera) ha sottoscritto con FAIP Onlus (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici), FAIB Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio un Protocollo d’intesa finalizzato a promuovere e sostenere l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità anche presso gli impianti di distribuzione carburanti.

In particolare, nelle circa 450 stazioni di servizio delle nostre associate ENI, Q8 e Tamoil che hanno aderito all’iniziativa sia sulla viabilità stradale che autostradale (v. link), dal febbraio dello scorso anno viene fornita assistenza agli automobilisti con disabilità nel rifornimento di carburante anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service, consentendo pari opportunità nell’usufruire delle condizioni previste per tale modalità di rifornimento.

Come già è stato chiarito (v. link), contrariamente a quanto indicato in alcuni articoli di stampa e/o in post pubblicati su alcuni social network, non si tratta di sconti sul prezzo di vendita, ma della possibilità per i cittadini con disabilità di avere l’assistenza dal gestore dell’impianto nell’effettuare rifornimento anche presso le colonnine self service, dove di norma tale assistenza non è prevista. Va ricordato inoltre che per poter accedere a tale servizio, è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del proprio CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), apposto sulla parte anteriore del veicolo, come previsto dalle vigenti norme in materia, oltre ad essere alla guida del veicolo stesso, ma impossibilitato, a causa della sua condizione di disabilità, ad effettuare il rifornimento in maniera autonoma.

Va chiarito infine che l’iniziativa non ha alcun collegamento con le agevolazioni riferite alla Legge 104/92 e/o altre agevolazioni previste.

Niente sconti sul carburante, dunque, ma un’opportunità in più di non discriminazione per le persone con disabilità.