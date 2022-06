La nota della deputata pentastellata

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“La decisione del Tribunale di Napoli di rigettare la richiesta di sospensione del nuovo statuto e la nomina di Salvatore Micillo a referente regionale segnano due passi fondamentali per il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. A dichiararlo è la deputata pentastellata Teresa Manzo. “Con il presidente Giuseppe Conte abbiamo bisogno di dare più forza al Movimento sui territori. Dobbiamo essere capaci di stare vicino ai bisogni dei nostri attivisti e dei cittadini tutti che si riconoscono nelle nostre battaglie identitarie come quelle per il lavoro, una maggiore giustizia sociale, una particolare attenzione per l’ambiente. La decisione del Tribunale che sgombra il tavolo da ogni equivoco giudiziario sulle regole che ci siamo dati e il percorso annunciato dal presidente Conte con la nomina di referenti anche a livello provinciale – sottolinea Manzo – possono darci un nuovo slancio e tornare ad essere punto di riferimento per tante persone”.