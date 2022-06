Campoluongo: «Questo progetto è fondamentale per un vero processo di inclusione»

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la presentazione del cartellone di iniziative “I luoghi del Noi – territori e integrazione”; un progetto promosso dal Consorzio Communitas e dal Consorzio Percorsi, responsabile per il nodo regionale della Campania.

Gli eventi, che inizieranno il prossimo 17 giugno e si concluderanno il 13 agosto, includono 6 imperdibili appuntamenti, realizzati tra Avellino, Frigento, Sant’Angelo all’Esca e Fontanarosa.

Lo scopo di questa iniziativa, all’insegna dell’aggregazione e della solidarietà è favorire l’interazione tra immigrati e comuni di accoglienza, attraverso una serie di eventi ludici, ricreativi e culturali: «Questo progetto è importante, è fondamentale per un vero processo di inclusione e integrazione dei migranti nelle realtà locali – ha esordito Pasqualino Campoluongo, direttore del Consorzio Percorsi – il senso è proprio quello di non assicurare soltanto un aiuto per l’inserimento abitativo o lavorativo, ma fare in modo che i migranti interagiscano con la comunità di riferimento e la comunità non veda i migranti come un corpo estraneo rispetto alla propria realtà.» – ha poi concluso Capoluongo.

Prossimi appuntamenti:

17 GIUGNO AVELLINO:

POLO GIOVANI Via Morelli e Silvati

ORE 17.30 CONVEGNO: “Accoglienza ed inclusioni: Le storie che fanno la storia”

Coffe Break a cura di Caffè Sociale “Hope”

ORE 20.00 CONCERTO DEL QUARTETTO “VERSO SUD”

Esperienze musicali etniche

18 GIUGNO ORE 18.00 FRIGENTO:

Via San Marciano

MURALES “VISIONI”: presentazione alla comunità del Murales a cura degli artisti Davide Brioschi e Teresa Sarno.

A seguire Ringraziamenti ed Aperitivo a cura di Caffè Sociale “Hope”.

24 GIUGNO ORE 18.00 S.ANGELO ALL’ESCA:

Via Borgo Chiesa

MURALES “INCLUSIONE”: presentazione alla comunità del Murales a cura degli artisti Agostino Rampino e Emily Camerlingo.

A seguire Ringraziamenti ed Aperitivo a cura di Caffè Sociale “Hope”.

8 LUGLIO AVELLINO:

Caffè Sociale “Hope”, Via Episcopio 1

ORE 18.00 PRESENTAZIONE LIBRO: “Come onde del mare: Diario di bordo di un’esperienza umanitaria” con la presenza dell’autrice Valentina Brinis.

Consegna attestati ai partecipanti al corso di “Tecnico dell’accoglienza” a cura della Cooperativa Sociale “La Girella” Ente di Formazione Professionale Accreditato.

ORE 20.00 SHOW COOKING: multiculturale interattivo a cura di Enti di Terzo Settore Hope e Tobilì.

13 AGOSTO ORE 23.00 FONTANAROSA:

Piazza Cristo Re

CONCERTO “SINE FRONTERA”: musica per un mondo senza barriere mentali e frontiere culturali.