La nota del Presidente

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Ente Idrico Campano:

“Luca Mascolo: «Buon lavoro ai nuovi Sindaci e ai Consiglieri Comunali»

Il Presidente dell’Ente Idrico Campano esprime in una nota le sue congratulazioni ai nuovi eletti all’indomani della tornata elettorale per le amministrative. «Insieme siamo chiamati a costruire un servizio idrico integrato moderno ed efficiente».

«Congratulazioni ai Sindaci e ai Consiglieri Comunali neo eletti. Abbiamo bisogno di tutto il vostro impegno, di tutta la vostra passione e di tutta la vostra collaborazione per continuare a costruire insieme un servizio idrico integrato moderno ed efficiente in Campania. Buon lavoro!».

Così il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo all’indomani della chiusura della tornata elettorale per le amministrative che ha sancito il rinnovo di centinaia di consigli comunali in Campania ed in Italia.”