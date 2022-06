Il comune intitolerà al genio irpino una strada

Un’intera giornata dedicata al Maestro, al genio assoluto. Le sue musiche risuoneranno in tutto il paese, Mario Cesa rivivrà a Mercogliano il prossimo 15 giugno. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio D’Alessio, i parenti e “gli amici di Mario”, sono al lavoro da diverse settimane per rendere onore al compositore irpino famoso in tutto il mondo.

La strada, o per meglio dire il “Largo”, che conduce ad uno dei posti più cari all’artista, sarà a lui dedicata. Parliamo dell’Abbazia di Loreto che, per tanti anni, ha ospitato la rassegna musicale internazionale “Musica in Irpinia”, di cui Cesa ne è stato un indiscusso protagonista , facendo arrivare a Mercogliano ed in provincia di Avellino, grazie al suo talento e sotto la sua regia, artisti, musicisti e compositori di valore nazionale ed internazionale.

Mercoledì 15 giugno, dunque, a Mercogliano nascerà “Largo Mario Cesa”. La targa sarà scoperta proprio il giorno della nascita del Maestro. Mario Cesa nacque ad Avellino il 15 giugno 1940 e mercoledì avrebbe compiuto 82 anni. Ma la sua memoria sarà onorata, come detto, tutto il giorno. Il Comune si sta attrezzando per far sì che le sue musiche possano essere riprodotte ed ascoltate in alcuni luoghi simbolo della città.

La cerimonia di intitolazione “Largo Mario Cesa” si terrà nel pomeriggio alle ore 18 e sarà anticipata dal ricordo del nipote, Massimiliano Cesa, e di alcuni suoi amici, tra cui Lucio Napodano e Claudia Iandolo. Sono stati invitati a partecipare le principali autorità civili e religiose della provincia di Avellino, tra cui il Prefetto Paola Spena.