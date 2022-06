Si svolgerà presso lo Stadio Arechi di Salerno

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento Italiano Disabili Campania:

“In occasione del 103esimo dell’U.S. Salernitana 1919, il M.I.D. Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania parteciperà Domenica 19 Giugno alle ore 20:30 alla manifestazione che si svolgerà presso lo Stadio Arechi di Salerno in collaborazione con il “Villaggio di Esteban” di Salerno con una propria delegazione guidata dal Coordinatore Regionale Giovanni Esposito sotto lo striscione del Movimento Italiano Disabili.

In campo scenderà la squadra Salernitana For Special formata da ragazzi atleti con disabilità intellettivo-relazionale partecipante anche al campionato della Divisione Calcio Paraolimpico della FIGC nella selezione Lazio.

Il M.I.D. Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania, ringrazia per l’opportunità concessaci, tutto lo Staff dell’organizzazione dell’iniziativa e in particolar modo il Dottor. Peppe Liguori Guercio per la grande sensibilità e disponibilità rivolta verso la nostra realtà che ha tra le finalità proprio l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità nel mondo dello Sport.”