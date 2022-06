Commissione Europea, premio per il nuovo Bauhaus europeo 2022

18 progetti vincitori provenienti da tutta Europa

Durante la cerimonia di chiusura del primo festival del nuovo Bauhaus europeo, svoltasi sabato scorso, i commissari Gabriel e Ferreira hanno annunciato i vincitori dei premi del nuovo Bauhaus europeo 2022. I premi celebrano nuovi stimolanti esempi delle trasformazioni che il nuovo Bauhaus europeo intende introdurre nella nostra vita quotidiana, nei nostri spazi di vita e nelle nostre esperienze. I progetti candidati erano ben 1100. Sono stati assegnati quattro premi per ciascuna delle quattro categorie, a loro volta suddivise in due sezioni (progetti già completati e “astri nascenti”, ovvero idee di giovani talenti di età pari o inferiore a 30 anni).

Nella categoria “Rientrare in contatto con la natura”, i vincitori provengono da Spagna, Francia, Germania e Polonia. Per la categoria “Ritrovare un senso di appartenenza” sono stati premiati progetti provenienti dall’Austria, dalla Lituania, dalla Polonia e dalla Cechia.

I migliori progetti della categoria “Dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno” vengono invece da Belgio, Grecia, Italia e Ungheria. Infine sono stati assegnati due premi ai vincitori di un voto pubblico: si tratta del progetto cipriota “Gardens of the future” (giardini del futuro) e al progetto della Spagna per la categoria “astri nascenti “, intitolato “Biophotovoltaics for nature and people” (biofotovoltaico per la natura e per le persone). Ciascuno dei progetti vincitori riceverà un premio finanziario e una media partnership comprendente un pacchetto per la comunicazione offerto dalla Commissione. Per maggiori informazioni consultare tutte le informazioni sui vincitori e sui 52 finalisti nonché le domande e risposte sui premi. È possibile anche scaricare il video della cerimonia.