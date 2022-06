Carlo Sibilia: “Errati i quesiti proposti, non intercettano i bisogni dei cittadini”

"Il dato di ieri sia da monito per il futuro"

“Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“La colpa della scarsa affluenza è di chi ha proposto un referendum sbagliato. Quello sul taglio dei parlamentari infatti ha avuto esito diverso. Con quesiti su argomenti che interessano i cittadini come salario minimo, eutanasia legale, ddl Zan, l’affluenza sarebbe stata maggiore. È evidente che i partiti politici che non intercettano le necessità degli italiani espongono il Paese ad una votazione quasi inutile: parlare oggi di abrogare la Legge Severino è fuori dalla realtà, significherebbe tornare ad avere condannati in Parlamento. Quanto accaduto col referendum è un presagio di quanto potrebbe accadere in caso di referendum abrogativo sul reddito di cittadinanza: l’affluenza sarebbe ancora più bassa perché non è interesse degli italiani privare di un reddito di sostentamento chi affronta difficoltà economiche. Il dato di ieri sia da monito per il futuro, le elezioni comportano un dispendio di risorse economiche e umane che non devono essere sprecate o utilizzate male”.

E’ quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno SIBILIA”