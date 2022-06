L'incontro avverrà il 19 Giugno 2022 presso il “Polo della Gioventù” in via Morelli e Silvati n.16

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del M.A.S.C.I. Campania:

“Dopo due anni di chiusura ed isolamento, pur nel rispetto delle disposizioni anti-covid, riprendono le attività in presenza per le comunità del M.A.S.C.I. Campania. Domenica 19.06 c.a. gli adulti scout provenienti da diverse parti della regione, si incontreranno ad Avellino, presso il “Polo della Gioventù” in via Morelli e Silvati n. 16, ospiti anche della comunità M.A.S.C.I. Avellino 1 nella persona del magister, Enrico De Marco, impegnati nell’Assemblea Regionale, per presentare le candidature agli incarichi di servizio nazionali ma anche per vivere insieme una giornata all’insegna della preghiera comunitaria, della formazione, del gioco e della convivialità.

Il M.A.S.C.I. – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani – fondato nel 1954 e membro fondatore dell’I.S.G.F. (International Scouts and Guides Fellowship), è un’organizzazione per adulti che vanta in Italia più di 6000 censiti, uomini e donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scautismo e del Guidismo.

Scopi principali: a) favorire l’impegno personale di ogni Adulto scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i valori dello Scautismo espressi nella Promessa e nella Legge scout così come proposta da Baden-Powell, il fondatore dello Scautismo e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile e nella Chiesa; b) promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile della Comunità M.A.S.C.I. per un’opera costante di evangelizzazione e di promozione umana; c) offrire a tutti la possibilità di vivere l’esperienza del metodo scout in un Movimento di adulti (Statuto del M.A.S.C.I., art. 2).”