L'erogatore è collocato nel parcheggio di Via Giovanni Gambarota

Il collocamento della colonnina è frutto della convenzione sottoscritta tra Comune di Casalbore e la società BE CHARGE, con sede in Milano, che ne ha assunto il costo complessivo. L’obiettivo principale di tale iniziativa è quello di migliorare la sostenibilità ambientale e contribuire ulteriormente allo sviluppo della mobilità elettrica.

La colonnina, che prevede due erogatori, è stata posizionata nel parcheggio di Via Giovanni Gambarota, a pochi passi dall’edificio scolastico. Be Charge è un operatore infrastrutturale che si occupa di mobilità elettrica e che fa parte del gruppo Be Power. L’obiettivo della società è realizzare una delle più grandi e capillari reti per la ricarica della auto elettriche in Italia.

Ad oggi sono state installate sul territorio italiano alcune centinaia delle sue colonnine e molte altre saranno attivate in futuro. “Casalbore è uno dei primi comuni del circondario che si dota di una colonnina di ricarica elettrica – afferma il sindaco Raffaele Fabiano - Grazie ad un’azienda leader nel settore dell’e-mobility come Be Charge, possiamo offrire da oggi anche ai nostri concittadini una risorsa che potrà incentivare l’utilizzo di mezzi non inquinanti”.