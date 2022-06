Alle ore 19.00

Avellino - Sono 89 i Comuni campani che andranno al voto nelle giornate di oggi 12 Giugno.

Oltre alle elezioni amministrative, su tutto il territorio nazionale, è previsto lo svolgimento dei Referendum abrogativi per 5 quesiti in materia di Giustizia riguardanti: Incandidabilità (cosiddetta “Legge Severino”), Limitazione misure cautelari, Separazione funzioni dei magistrati, Membri laici Consigli giudiziari, Elezioni componenti togati CSM.

Seggi aperti dalle ore 7.00 di stamattina sino alle 23.00 della giornata odierna.

In Irpinia sono 14 su 118 i Comuni al voto per l’elezione del Sindaco e dei Consigli comunali. Non sono previsti ballottaggi in quanto si tratta di Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.

In Provincia di Avellino le elezioni riguardano una platea di 61.926 elettori.



AGGIORNAMENTO AFFLUENZA URNE ORE 12.00

- ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Provincia di Avellino: votanti 11.569 per un’affluenza al 19,18%

- REFERENDUM

Provincia di Avellino: affluenza al 5,52%



AGGIORNAMENTO AFFLUENZA URNE ORE 19.00

- ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Provincia di Avellino: votanti 30.083 per un’affluenza al 48,58%

- REFERENDUM

Provincia di Avellino: affluenza al 15,31%