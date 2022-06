Lioni (Av) – Incidente stradale, coinvolte 3 autovetture

La squadra dei Vigili del Fuoco, è intervenuta sulla SS 7

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 12’30 di oggi 11 giugno, è intervenuta sulla SS 7 al Km. 347,250, nel territorio del comune di Lioni, all’interno di un distributore di carburante del posto, per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture di cui una si ribaltava. Degli occupanti le auto, due persone rimanevano ferite, e venivano trasportate presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi dai sanitari del 118 intervenuti per essere sottoposte a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.