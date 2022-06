La nota del Coordinamento

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del M.I.D. Coordinamento Regione Campania:

“Il M.I.D Coordinamento Regione Campania, con questa nota stampa a firma del Coordinatore Regione Campanai Giovanni Esposito in riferimento ai varchi telematici della Ztl presenti nella città di Avellino del Centro Storico – Duomo e Corso Vittorio Emanuele, ricorda ai possessori del Contrassegno Disabili che per poter attraversare queste aree per necessità , non basta apporre sul veicolo il contrassegno ma è necessario per chi non lo abbia ancora fatto, registrarsi previa richiesta di autorizzazione che va presentata in duplice copia presso gli uffici Ztl della Polizia Municipale di Avellino siti in via F. Tedesco, uffici che ricevono il mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Restano pertanto a disposizione le seguenti caselle di posta elettronica del Comando della Polizia Municipale a cui inviare le richieste: poliziamunicipale@comune.avellino.it pm.ztl@comune.avellino.it o contattando telefonicamente lo 0825 200717.

Il modello per richiedere l’autorizzazione per l’accesso nella Ztl è scaricabile dal sito del Comune di Avellino cliccando sulla voce Zone a Traffico Limitato Modello H, allegando copia del documento d’identità del titolare del contrassegno (se maggiorenne e non interdetto) e del firmatario (se diverso dal titolare): copia del contrassegno invalidi, copia della carta di circolazione del veicolo.

Ebbene infine ricordare, che La validità del permesso alla Ztl è contestuale alla validità del contrassegno, alla scadenza del medesimo va comunicato il rinnovo con la nuova data di scadenza per evitare la cancellazione dalla banca dati.

Il M.I.D. invita tutti i cittadini con disabilità, qualora qualcuno non lo avesse ancora fatto e onde evitare di incorrere in sanzioni, a espletare le procedure necessarie al fine di facilitare anche gli organi di competenza nelle dovute verifiche.“