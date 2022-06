Il Calendario dei centri aperti in Irpinia

Avellino - Si comunica il calendario dei Centri vaccinali aperti dal 13 al 25 giugno 2022.

E’ possibile ricevere la seconda dose “booster” (quarta dose), ad almeno 120 giorni dalla somministrazione della prima dose “booster” (terza dose), per i cittadini over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e cittadini over 60 con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, secondo la tabella ministeriale, per i quali all’atto della vaccinazione dovrà essere presentata documentazione medica:

malattie respiratorie

malattie cardiocircolatorie

malattie neurologiche

diabete/altre endocrinopatie severe

malattie epatiche

malattie cerebrovascolari

emoglobinopatie

fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità (BMI>35)

disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

La prima dose “booster” (terza dose) può essere somministrata, a partire dai 12 anni, ad almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario oppure nei soggetti, a partire dai 12 anni, con marcata compromissione della risposta immunitaria, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario con 3 dosi (di cui la Terza addizionale) dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi dalla dose addizionale stessa.

La dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Lunedì 13 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello sport (14.00/20.00), Lioni (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Martedì 14 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Mercoledì 15 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Giovedì 16 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello sport (14.00/20.00), Montoro (14.00/20.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Venerdì 17 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Sabato 18 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Lunedì 20 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (14.00/20.00), Lioni (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (8.00/14.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Martedì 21 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Mercoledì 22 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Giovedì 23 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Cervinara (8.00/14.00), Montoro (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)

Venerdì 24 giugno 2022 saranno aperti i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro (8.00/14.00), Ariano Irpino Palazzetto dello Sport (8.00/14.00), Lioni (8.00/14.00), Mugnano del Cardinale (14.00/20.00), Sant’Angelo dei Lombardi (8.00/14.00)