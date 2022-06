"Rende possibili cambiamenti tangibili per conseguire i nostri obiettivi climatici e migliorare la qualità della vita"

A partire da oggi la Commissione organizza il primo festival dedicato al nuovo Bauhaus europeo (NBE). Concepito intorno a tre pilastri, Forum (convegno), Fair (fiera) e Fest (festa), con sede fisica a Bruxelles, alla Gare Maritime e al Mont des Arts, ma anche online, il festival del nuovo Bauhaus europeo è stato pensato insieme alla comunità NBE per presentare, celebrare e sviluppare il movimento.

Accanto al ricco programma di Bruxelles, il festival propone oltre 200 eventi collaterali in tutta Europa, nati da progetti di creazione condivisa e organizzati autonomamente dai partner. La Presidente Ursula von der Leyen inaugura ufficialmente il festival oggi alle ore 13.00 CET a Roma, presso il MAXXI (Museo Nazionale delle arti del 21º secolo), in collegamento diretto con Bruxelles.

Forum, Fair e Fest a Bruxelles

Il Forum è un convegno articolato in tre giornate di formati partecipativi, dalle tavole rotonde ai colloqui in stile TED. La presidente Ursula von der Leyen e i commissari Johannes Hahn, Mariya Gabriel, Elisa Ferreira e Kadri Simson orienteranno le discussioni in un’ottica europea. Tra gli oratori vi saranno personalità di fama mondiale, tra cui importanti architetti come Francis Kéré, Shigeru Ban, Rem Koolhaas e Stefano Boeri, esponenti del mondo dell’arte come Gerfried Stocker (Ars Electronica), artisti del suono come Emeka Ogboh, la presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri, la scrittrice e attivista Hilda Nakabuye nonché scienziati come Hans Joachim Schellnhuber, Stefano Mancuso e Carlos Moreno (15 min city). Parteciperanno diversi politici nazionali di primo piano, come Elke van den Brandt (ministro della Mobilità della regione di Bruxelles-Capitale), Philippe Close (sindaco di Bruxelles) e Zdeněk Hřib (sindaco di Praga).

Nel corso del Forum, l’11 giugno, saranno assegnati i prestigiosi premi del nuovo Bauhaus europeo per le quattro categorie NBE: “Rientrare in contatto con la natura”; “Riconquistare il senso di appartenenza”; “Dare la priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno” e “Costruire un ecosistema industriale circolare e sostenere il concetto di ciclo di vita”. Alla cerimonia parteciperanno i progetti finalisti.

La sezione Fair del festival mette in vetrina progetti rientranti nello spirito dell’NBE, che ad esempio vedono il coinvolgimento di laboratori cittadini locali in veste di capofila per attività di ricerca finanziate da programmi UE come Orizzonte Europa. Saranno inoltre esposti prototipi di invenzioni volte a migliorare la sostenibilità, l’inclusività e la qualità delle nostre esperienze quotidiane. La fiera è basata sulla creazione condivisa: su un totale di 316 candidature pervenute, sono stati selezionati 100 progetti da esporre nel quadro dell’NBE, sia su supporti fissi che mobili (con biciclette e tuk-tuk elettrici) dislocati in tutto il centro di Bruxelles.

Infine, la sezione Fest è una celebrazione dell’NBE aperta al grande pubblico. Il Mont des Arts, situato nel centro di Bruxelles, da oggi a domenica appartiene interamente all’NBE: il programma, studiato per attirare diversi tipi di pubblico, prevede spettacoli di danza e teatrali, installazioni e concerti (tra i protagonisti il popolare gruppo artistico ucraino Patsyki Z Franeka e l’artista ungherese Дeva, vincitrice del premio Music Moves Europe 2022), nonché esperimenti scientifici, laboratori di riutilizzo creativo e molto altro ancora. Al Forum parteciperanno anche artisti e operatori culturali.

Oltre 200 eventi collaterali in Europa

Tra gli eventi collaterali organizzati dalla comunità NBE in 25 paesi figurano discussioni sulle risorse rinnovabili, sulle tecnologie innovative, sull’agricoltura urbana, sull’evoluzione degli edifici e sulla mobilità rispettosa del clima. Si terranno inoltre concerti, laboratori di idee e mostre; il programma completo si trova sul sito web del festival. Durante la cerimonia di apertura sono previsti collegamenti in diretta con dieci di questi eventi collaterali.

Dichiarazioni di membri del Collegio

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Il nuovo Bauhaus europeo rende possibili cambiamenti tangibili sul terreno per conseguire i nostri obiettivi climatici e migliorare la qualità della vita nelle nostre città, nei nostri villaggi e nelle nostre regioni. Il festival è una meravigliosa opportunità per approfondire le discussioni e incontrare coloro che sono impegnati nella costruzione di un futuro sostenibile, inclusivo e bello.”

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Gettando un ponte tra la scienza e l’innovazione da una parte e l’arte e la cultura dall’altra, il festival del nuovo Bauhaus europeo rappresenta un’eccellente opportunità per interagire, condividere progetti e idee innovative e mettere il Green Deal europeo al centro della nostra attenzione. Il festival riunirà persone di ogni estrazione sociale per discutere e costruire un futuro sostenibile, inclusivo e attraente.”

Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: “Nella nostra ricerca di luoghi sostenibili e attraenti abbiamo bisogno di inclusività. Il nuovo Bauhaus europeo ha l’ambizione di raggiungere tutti i territori: apporta energia positiva ai nostri sforzi collettivi per un futuro migliore insieme!”

Contesto

Il nuovo Bauhaus europeo, lanciato dalla presidente von der Leyen nel settembre 2021, aggiunge una dimensione culturale al Green Deal e accelera la transizione verde con cambiamenti tangibili sul terreno.

Il festival porta il Green Deal europeo alla ribalta della nostra vita quotidiana. Transdisciplinare per natura, l’NBE invita architetti, progettisti, artisti, scienziati, ingegneri, artigiani e cittadini a condividere le loro competenze per aiutarci a preparare il nostro futuro.

Per ulteriori informazioni

Festival del nuovo Bauhaus europeo

Pagina web del nuovo Bauhaus europeo

Premi del nuovo Bauhaus europeo 2022

Qui di seguito i contatti stampa per l’accredito dei media (è ancora disponibile un numero limitato di accessi per la partecipazione in presenza).

Contatti per la stampa

Adalbert JAHNZ

Telefono + 32 2 295 31 56

E-mail adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Daniela STOYCHEVA

Telefono +32 2 295 36 64

E-mail daniela.stoycheva@ec.europa.eu