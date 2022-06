Il sostegno alle grandi compagnie di navigazione nel contesto della pandemia di coronavirus

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 70 milioni di € a sostegno delle grandi compagnie di navigazione colpite dalla pandemia di coronavirus. Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette.

A causa della pandemia di coronavirus e delle restrizioni che l’Italia e altri paesi hanno dovuto imporre tra il 10 marzo e il 30 giugno 2020 per limitare la diffusione del virus, le compagnie di navigazione hanno subito notevoli perdite operative e un drastico calo del traffico e della redditività.

Questa misura mira a compensare tali imprese per i danni subiti durante il periodo in questione. L’importo dell’aiuto per beneficiario sarà calcolato confrontando le sue entrate tra il 10 marzo e il 30 giugno 2020 con le entrate medie registrate nello stesso periodo del precedente biennio.