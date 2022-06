“Ritratti di Storia”, la mostra che unisce colori e icone del XX

Matta: "L' arte è il momento magico, in cui l'artista si sente di essere parte integrante dell'universo"

Avellino – Oggi, presso il Museo Irpino-Complesso Monumentale Carcere Borbonico, è stata presentata la mostra “Ritratti di storia” di Sabino Matta, pittore e scultore irpino.

L’esposizione sarà disponibile ad Avellino dal 3 al 18 giugno, per poi approdare in altre località e musei nazionali, al fine di promuovere una riflessione sull’arte e sulla percezione della storia moderna.

L’artista serinese ha partecipato a mostre e a concorsi in tutta Italia, da Avellino a Sanremo, ricevendo premi e riconoscimenti per le sue opere e per il suo impegno nell’arte. Difatti, Matta si dedica da anni, con dedizione e interesse, a vari progetti pittorici che mettono in risalto la rarità delle sue opere, oggetto di interesse in prestigiose collezioni pubbliche e private anche all’estero:

«Per me la parola “arte” è il momento magico, in cui l’artista si sente di essere parte integrante dell’universo, unendo i quattro elementi della natura. L’arte per me è tutto: è come trovarsi dinanzi ad una tela bianca, dipingendo così le proprie emozioni - ha dichiarato Matta - Cerco di esprimere un messaggio di gioia e speranza, in seguito a questo periodo storico di buio e tristezza, che stiamo vivendo. L’intento di questa mostra è di coinvolgere il pubblico a 360 gradi, specialmente i giovani, che studiano al liceo artistico. Il ritratto di storia nasce attraverso l’osservazione di un’opera, scoprendo così la sua anima e alimentando una propria curiosità».

Protagonisti indiscussi della mostra sono i ritratti delle icone del XX secolo, tra cui Sophia Loren, Frida Kahlo e Sergio Leone, che si identificano per l’artista, non solo come un’istantanea del contemporaneo, ma anche come un modo per viaggiare nel tempo.

Ciò che realmente affascina nei quadri di Sabino Matta è l’uso variegato e intenso del colore: i pigmenti stesi a larghe campiture, il gioco di chiaro-scuro, l’alternanza di pieni e vuoti, inducono a riflettere sulla complessa e unica tecnica pittorica che, allo stesso tempo, cela e disvela l’immagine.

Dunque, questi ritratti così complessi e affascinanti catapultano lo spettatore in tempi, luoghi della memoria, emozioni passate e presenti, ma soprattutto in un ricordo difficile da dimenticare.

Presente alla mostra anche il Sindaco di Serino, Vito Pelosi che ha dichiarato con grande entusiasmo: «Credo che l’appuntamento di oggi vada un po’ al di fuori dei confini provinciali, anche perchè Sabino Matta è stato amministratore del comune di Serino e mio assessore. Ho avuto modo di vedere da vicino l’interesse con cui l’artista porta avanti questa parte di cultura, ovvero l’arte. Inoltre, il suo percorso artistico è iniziato parecchi anni fa e l’evento di oggi può intendersi come un ulteriore punto di forza e crescita nella sua carriera» ha concluso il sindaco.