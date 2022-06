La zona interessata è il centro storico

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di G. C. n. 118 del 26.5.2022, ha disposto l’attivazione della ZTL – Zona a Traffico Limitato – nel periodo 1/31 giugno 2022 nel Centro Storico, lungo Via D’Afflitto / Via Tribunali, secondo il seguente schema:

giorni feriali dalle ore 18.30 alle ore 24.00;

giorni prefestivi e festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.30 alle ore 03.00.