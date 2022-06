76° Anniversario della Repubblica Italiana, via ai festeggiamenti ad Avellino

Spena:"Mi auguro che sia un momento unificativo e significativo per i cittadini"

Avellino – Oggi, 2 giugno, in occasione del 76° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, Piazza Libertà ha accolto istituzioni e cittadini uniti da uno spirito di coesione e condivisione dei valori fondanti della Costituzione.

La celebrazione, dopo una lunga e attesa fase di ripresa delle attività, a seguito della pandemia e nell’attuale contesto di crisi internazionale, ha costituito una fondamentale occasione di rinascita per la comunità coinvolgendo anche il mondo della scuola.

Presenti alla manifestazione lo schieramento del Reparto di formazione per gli onori, le Autorità e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e gli studenti di alcuni istituti del territorio, compresi alcuni appartenenti al Conservatorio Domenico Cimarosa.

La manifestazione è stata preceduta dalla deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti presso Piazza Matteotti, alla presenza delle Autorità locali:

«Proviamo a segnare una differenza rispetto agli ultimi due anni. Oggi, aprendo questa festa nel cuore di Avellino, nella splendida Piazza Libertà, con il coinvolgimento di tante scuole e ragazzi, che ci accompagneranno nella consegna delle onorificenze, suonando e dando luogo a diverse riflessioni» - ha dichiarato il Prefetto di Avellino, Paola Spena – «E’ un momento di festa seppur in un contesto particolarmente difficile. Dunque, è necessario che ci sia spazio anche per una riflessione che, come ha ricordato il nostro presidente della Repubblica, parte dalla Costituzione e dai suoi principi fondamentali. Mi auguro che sia un momento, anche per i cittadini, unificativo e significativo di riapertura e che si identifichi in un’assunzione di responsabilità e di comportamenti corretti e ispirati alla legalità perché non dobbiamo dimenticare tutte le altre criticità».

Presente all’evento anche il Primo Cittadino, Gianluca Festa, che ha manifestato grande entusiasmo. «Oggi c’è una piazza piena di gioia e di allegria, che ci hanno portato i ragazzi. La città è viva e ha voglia di tornare alla normalità. Ovviamente senza abbassare la guardia, consapevolmente dobbiamo riprenderci la nostra vita» - ha dichiarato il sindaco.

A seguire sono state consegnate onorificenze dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana” ai seguenti insigniti:



COMUNE DI AVELLINO

1. Uff. Col. Massimo CAGNAZZO

2. Uff. Ernesto SPARTANO

3. Cav. Davide ARGENIO

4. Cav. Dott.ssa Carmen D’ARGENIO

5. Cav. Ing. Renato DI MEO

6. Cav. Uliam IARRICCIO

7. Cav. Francesco MARUOTTO



COMUNE DI ARIANO IRPINO

8. Uff. Dott. Michelangelo COLAPAOLO

9. Cav. Dott. Michele ZIZZA



COMUNE DI ATRIPALDA

10. Uff. Col. Dott. Gennaro OTTAIANO

11. Uff. M.llo Maggio Sabino AMORE

12. Cav. Roberto TREZZA

13. Cav. Valerio TROPEANO



COMUNE DI CERVINARA

14. Cav. Dott.ssa Myriam CLEMENTE​



COMUNE DI FONTANAROSA

15. Comm. Dott. Flavio PETROCCIONE​



COMUNE DI GESUALDO

16. Uff. Dott. Angelo FAMIGLIETTI



COMUNE DI MERCOGLIANO

17.Uff. Col. Dott. Gennaro CURTO

18.Cav. Dott.ssa Gaetanina SESA



COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

19.Cav. Dott. Sabato PASCALE



COMUNE DI ROTONDI

20. Cav. Prof. Giuseppe ILARIO,



COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA

21. Cav. Dott.ssa Giuseppina ABATE



COMUNE DI SAN POTITO ULTRA

22. Cav. Dott. Domenico GIANNETTA



COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA

23. Cav. Brig. Capo Gerardo IANNICELLI



COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

24. Cav. Dott.ssa Concettina GARGANO



COMUNE DI TAURASI

25. Cav. Geometra Antonio CAGGIANO