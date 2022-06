L'Autorità Giudiziaria è intervenuta in seguito alle segnalazioni

Nella giornata di ieri, solo dopo un intervento di Carmine Munno, membro del direttivo regionale del Partito Animalista Italiano e dei ragazzi del movimento, è stato possibile mettere in salvo nel casertano, precisamente a Marcianise, 3 cagnolini lasciati abbandonati e maltrattati in una corte, ove si era sviluppato un principio di incendio. Solo dopo le segnalazioni ed insistenza con la Polizia del Partito Animalista e di Carmine Munno sono intervenuti sul posto oltre che polizia e soccorsi anche l’autorità sanitaria per mettere in salvo i cuccioli.

Ancora una volta, solo pochi vicini sono riusciti a segnalare lo stato di degrado degli animali e l’intervento del Partito Animalista ha fatto sì di arrivare in tempo.

Nuovamente si segnala quanto sia importante denunciare ed alzare l’attenzione in prossimità dell’estate e di un periodo che, generalmente, rappresenta un aumento dei rati sugli animali. Almeno questa volta, la storia dei 3 cuccioli è a lieto fine.