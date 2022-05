Il Segretario Provinciale Pizza: "Il PD riferimento politico per il territorio"

Avellino – Si è aperta la stagione dei Congressi di Circolo del Partito Democratico della provincia di Avellino come naturale prosecuzione del percorso congressuale avviato nei mesi scorsi e che ha visto, a marzo, l’elezione del segretario e degli organismi provinciali.

Nel corso della settimana scorsa, con particolare concentrazione nel fine settimana, si sono celebrate numerose assemblee che hanno rappresentato l’occasione per un confronto finalizzato all’elezione degli organismi dirigenti locali. Per buona parte si sono riscontrate condizioni di unitarietà in linea con quanto accaduto a livello provinciale.

«Una bella festa di partecipazione a conferma della capacità di mobilitazione e del radicamento che il Partito Democratico presenta sul nostro territorio provinciale – dichiara il segretario provinciale Nello Pizza – Prende così corpo il nuovo partito al quale da mesi, non senza difficoltà, stiamo lavorando e si dà ulteriore sostanza al passaggio assembleare con il quale sono nati i nuovi organismi dirigenti provinciali»

«La settimana appena trascorsa – continua il segretario – è stata di grande impegno per noi tutti, nel corso della quale si sono celebrate tante assemblee di circolo, che sono state l’occasione per il rinnovo degli organismi dirigenti locali ma anche per un confronto schietto sul ruolo e sulla funzione che sul territorio si intende dare al Partito Democratico. Emergono con forza segnali di vitalità interessantissimi e io per primo ho registrato il desiderio dei nostri iscritti di partecipare, di esserci, di contribuire affinché il Pd sia sempre di più la casa delle idee, il laboratorio di proposte, il luogo del confronto».

«E’ importante sottolineare, poi, come, soprattutto in alcune realtà- così conclude Nello Pizza – si è riproposto con successo quel percorso unitario che abbiamo già sperimentato a livello provinciale. Faccio riferimento a realtà a volte complesse, dove le divaricazioni si erano cristallizzate e sedimentate da anni. Siamo riusciti a sradicare certe dinamiche e abbiamo realizzato un’unità che, anche in questi casi, non è di facciata, ma è sostanziale. Tutto questo ci fa ben sperare per il prosieguo. E’ il segnale di come, attraverso la parola e l’ascolto, attraverso la partecipazione ed il confronto, si possa davvero disegnare un volto nuovo al Pd irpino, che serva ad allontanare quanto più possibile l’immagine buia degli anni scorsi, quella di un partito ripiegato su stesso, lacerato al suo interno, incapace di essere quel riferimento politico che gli iscritti ed i militanti da tempo ci chiedono».

Questi i congressi finora celebrati con i relativi segretari cittadini eletti:

Bagnoli Irpino – Teresa Di Capua

Bonito – Gianpiero De Pasquale

Cairano – Maria Antonietta Russo

Calitri – Alessandro Cesta

Caposele – Michele Notaro

Castelvetere sul Calore – Antonio Rosario Martino

Cesinali – Ciro Tirella

Contrada – Vincenzo Bruno

Grottolella – Adriana Guerriero

Lauro – Franco Iovino

Marzano di Nola – Salvatore Sepe

Mirabella Eclano – Bruno Prisco

Montecalvo Irpino – Giuseppe Ruccio

Montella – Edvige Di Mauro

Moschiano – Giovanni Di Gennaro

Nusco – Emilio Mantellini

Ospedaletto d’Alpinolo – Domenico Festa

Pratola Serra – Luca Cafasso

San Martino Valle Caudina – Flavio Pisano

San Michele di Serino – Gianfranco Oliva

San Nicola Baronia – Giuseppe Buccio

San Sossio Baronia – Antonio Giso

Sant’Angelo a Scala – Annalisa Zaccaria

Savignano Irpino – Oreste Ciasullo

Taurasi – Matteo De Matteis

Torella dei Lombardi – Michelangelo Famiglietti

Torre Le Nocelle – Pasquale Petriello

Trevico – Gerardo Rauseo

Vallesaccarda – Antonella Esperto

Venticano – Vittorio Ciarcia

Villamaina – Antonio Modano

Villanova del Battista – Raffaele Iorizzo

Volturara Irpina – Angelo De Cristoforo