Il provvedimento riguarda unicamente i dipendenti pubblici

La legge 25 febbraio 2022, n. 15, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2022, prevede che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non si applichino, fino al 31 dicembre 2022, le disposizioni sulle sanzioni civili, in riferimento ai crediti contributivi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (per periodi di competenza fino a tutto il 31 dicembre 2017).

Per garantire la corretta gestione dei crediti affidati agli Agenti della riscossione, è stato ridefinito il contenuto degli avvisi di addebito aventi a oggetto le partite creditorie rientranti nel campo di applicazione della norma. Pertanto, con il messaggio 30 maggio 2022, n. 2238 si comunica che è stato necessario programmare l’annullamento centralizzato degli avvisi di addebito interessati, formati dalla data di entrata in vigore della norma.

All’intervento, seguirà una riemissione degli avvisi di addebito, con contestuale sospensione degli articoli riferiti alle sanzioni civili. Inoltre il messaggio precisa che dal 1° gennaio 2023, verranno riattivati sugli avvisi di addebito gli articoli riferiti alle sanzioni civili sulla quota parte o sull’intera quota capitale dei crediti in oggetto che le pubbliche Amministrazioni non abbiamo provveduto a regolarizzare entro il 31 dicembre 2022.