Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 30 maggio, sono stati impegnati per un incendio di un’autovettura sull’autostrada A 16. L’intervento effettuato subito dopo le ore 11’00, ha riguardato un’autovettura in transito al Km. 31,800 nel territorio del comune di Visciano, in direzione Canosa. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. Due persone a bordo, le quali oltre un comprensibile spavento non hanno subito conseguenze.