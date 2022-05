Mercogliano, inaugurazione primo sportello territoriale del microcredito

Sarà inaugurato a Mercogliano il prossimo 31 maggio, a partire dalle ore 11:00, il primo Sportello Informativo sul Microcredito e l’Autoimpiego, frutto della collaborazione tra l’Ente Nazionale per il Microcredito ed il Comune di Mercogliano.

Nel dicembre 2019 il Comune di Mercogliano ha aderito all’iniziativa “Yes i startup – formazione per l’avvio d’impresa” promossa dall’Ente Nazionale per il Microcredito e finalizzata alla realizzazione di interventi formativi su scala nazionale. Dopo la formalizzazione della collaborazione con un protocollo d’ intesa, è stata pianificata la realizzazione di uno sportello informativo e punto di contatto sull’autoimpiego e sul microcredito, inteso quale servizio aggiuntivo rispetto a quelli già offerti dall’Amministrazione.

L’attuale contesto di crisi economica e occupazionale richiede un’azione integrata di interventi svolti a ridurre l’impatto della crisi e a promuovere la capacità di azione e la professionalità delle persone assicurando nello stesso tempo l’inclusione sociale e lavorativa.

Anche a Mercogliano, dunque, sarà disponibile un prezioso strumento per realizzare un contesto economico aperto e inclusivo che permetta di creare una società più solidale ed equa e sostenga lo spirito imprenditoriale anche dei soggetti più deboli.