Avellino Letteraria – “Ma l’amore no”, il romanzo epistolare che insegna a comunicare i sentimenti

Napodano: "Il romanzo epistolare funge da esercizio di scrittura creativo"

Avellino – Oggi, presso Villa Amendola, si è tenuto il primo incontro della nuova edizione di Avellino Letteraria, con la presentazione del romanzo “Ma l’amore no”, edizione Delta 3, di Mirella Napodano.

La scrittrice, ricostruisce nelle pagine del suo primo romanzo la storia d’amore tra i suoi genitori, nell’Avellino di inizio Novecento, attraverso una raccolta di lettere custodite negli anni.

Dal testo, emerge inoltre, un ritratto vivido e fedele dell’ Avellino di un tempo, immersa nei suoi simboli e luoghi, che identificano un ricordo indelebile per le vecchie generazioni: «Ho voluto raccontare la mia famiglia, tramite una serie di lettere che mio padre, sergente, mandava a mia madre dall’Africa» - ha dichiarato l’autrice- «Non solo da una parte è descritta la città di Avellino, durante gli anni della guerra ma dall’altro lato abbiamo una descrizione accurata dell’Africa , in quegli anni».

L’importanza del romanzo di Napodano, risiede non solo sulla riflessione dei sentimenti ma soprattutto su quell’ emozione, ormai dimenticata dai giovani, di ricevere una lettera da custodire gelosamente nel proprio cassetto:

«La scelta del romanzo epistolare, potrebbe fungere da esercizio di scrittura creativo, una rielaborazione o semplicemente è un’ alfabetizzazione sentimentale, soprattutto per i ragazzi, che spesso non riescono a comunicare i propri sentimenti verso la famiglia. Bisogna migliorare questo aspetto per vivere una vita con maggiore consapevolezza». Ha così concluso la scrittrice.