Pietradefusi – “La Lista Civica Uniti per Pietradefusi nasce dall’esigenza di una politica partecipata”.

“Da troppo tempo la nostra comunità è caduta in uno stato di oblio della politica. Per questo ci è sembrato necessario smuovere le coscienze di ognuno di noi per fare in modo che, insieme, si possa intraprendere un nuovo inizio e dar vita al cambiamento. Attraverso una democrazia partecipata delineare con chiarezza e determinazione un progetto paese che sia accogliente, vitale, fiero della propria storia e tradizioni che guardi alla qualità della vita dei suoi abitanti e che ponga al centro di ogni scelta e decisione le persone. I valori della legalità, della trasparenza, della partecipazione e competenza, nonché della solidarietà sociale, saranno nostri punti di riferimento per qualsiasi azione di cambiamento, di sviluppo e miglioramento”.

“La condivisione dell’azione amministrativa e l’ascolto dei cittadini saranno elementi fondanti del nostro percorso. La partecipazione democratica sarà il volano che attraverso la consapevolezza civica dovrà riavvicinare le persone alle scelte che verranno prese nel comune interesse. L’Ente comunale dovrà essere una casa di vetro, infatti, una buona amministrazione è tale se si concretizza attraverso la correttezza delle procedure, nel rispetto delle leggi, nella certezza del regolare funzionamento della macchina amministrativa”.

“Ogni settore della vita sociale del nostro territorio sarà oggetto di rinnovamento e miglioramento:

- attenzione all’equilibrio e correttezza di bilancio per una buona tenuta dei conti pubblici;

- progettualità fondi europei e fondi Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

- sostegno a imprese e aziende che risiedono nel nostro territorio con strumenti adeguati sia dal punto di vista delle politiche locali dei tributi, sia dei servizi offerti;

- promozione dell’economia locale e implementazione azioni per una maggiore cura e miglioramento dello sviluppo della vitivinicoltura e dell’arte del torrone;

- qualità e presenza dei servizi e delle politiche sociali: vicinanza alle persone con difficoltà e disagi con azioni mirate;

- sostegno nel percorso lavorativo a giovani e donne;

- centralità della cultura e soprattutto della scuola: farsi promotori di un percorso che possa condurre all’autonomia dei nostri istituti scolastici anche allargando l’offerta formativa;

- riappropriazione della nostra identità di comunità attraverso il rilancio educativo e di formazione della Fondazione Pascucci, nonché rinascita e ripartenza dell’Ente Autonomo Festival del Cinema di Pietradefusi;

- attivazione politiche territoriali attraverso buone pratiche ambientali: ripensare al piano rifiuti e ampliare la sensibilità verso il riciclo;

- implementazione attività sportiva: controllo, cura e ripristino dell’esistente;

- incentivazione e valorizzazione offerta turistica con specifici percorsi di un turismo naturalistico e dei sapori”.

“Infine, affronteremo e cercheremo di risolvere, nell’interesse delle cittadine e dei cittadini, tutte quelle problematiche che la comunità di Pietradefusi percepisce come scelte inadeguate e negative per il territorio. Intendiamo rendere il nostro Comune più dinamico, aperto e solidale verso la dimensione di un percorso universale che ci proietti nel futuro, con la consapevolezza che insieme possiamo cambiare e rendere migliore Pietradefusi e noi tutti”.