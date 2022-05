Alto Calore, sospensione idrica

Un solo Comune interessato

Alto Calore Servizi comunica che a causa dei consumi dovuti alla alte temperature che si stanno riscontrando in questo periodo, in uno alle criticità della rete idrica, questa Società, per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento alle utenze servite nelle ore diurne, provvederà ad effettuare parziali chiusure notturne ai serbatoi.

Pertanto ci saranno limitazioni della risorsa idrica, fino a nuove disposizioni da parte di questa Società, dalle ore 22.00 del giorno 28 maggio 2022 alle 6.00 del giorno 29 maggio 2022.

Si invita la popolazione a fare un uso corretto della risorsa idrica.

Di seguito il Comune interessato: Summonte.