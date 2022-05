"La forza dirompente della nostra squadra ci consentirà di fare la storia e di lanciare progetti innovativi"

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa E.LAV:

“Una giornata simbolica di ripartenza “Co.N.A.P.I. punto 3” dopo un periodo di stasi dovuto anche all’emergenza sanitaria, ma soprattutto una giornata operativa per presentare le tante attività in cantiere dell’Ente Bilaterale dei lavoratori E.Lav.

Presso “Univerest” campus multidisciplinare, a Mirabella Eclano, erano presenti quanti contribuiranno al lancio dei diversi progetti, mentre in collegamento vi erano numerosi Studi professionali e Centri di formazione, poichè nel corso del convegno è stata presentata l’innovativa piattaforma e-learning UNABIT proprio per una formazione efficace sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

«La forza dirompente della nostra squadra – ha affermato il Presidente Nazionale E.Lav. Basilio Minichiello – ci consentirà di fare la storia e di lanciare progetti innovativi: l’Agenzia per il Lavoro, la piattaforma e-learning, l’Organismo paritetico per la certificazione della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro su tutti i territori, un network nazionale di formatori. In controtendenza rilanciamo il valore della squadra, della collegialità, è per questo che stiamo lavorando anche per creare UNICA Nazionale, un’associazione che rappresenterà la svolta nel mondo sindacale».

In collegamento per parlare di politiche attive per il mondo del lavoro anche Luca Malcotti, Segretario generale UGL Terziario, una delle tante confederazioni con cui E.Lav sottoscrive i contratti collettivi, a dimostrazione della capacità di dialogare con tutti i tavoli.

Sull’ Agenzia per il Lavoro oltre al Presidente Minichiello, hanno relazionato altri autorevoli esperti. E.Lav. A.P.L. accreditata dall’ANPAL quale soggetto intermediario del lavoro, è presente in 5 regioni e si punta a raggiungere in un anno tutte le regioni d’Italia con i relativi accreditamenti. Al lavoro un pool di giovani per studiare i regolamenti di ogni regione.

È indispensabile per un ente bilaterale offrire alle aziende un servizio quale quello della A.P.L., fondamentale nel percorso della cosiddetta profilazione, quindi l’individuazione in base a domanda ed offerta della tipologia, qualifica e mansioni, per portare il disoccupato o inoccupato ad essere collocato all’interno dell’azienda modellando la formazione alle necessità dell’azienda.​

Restando in tema di formazione in lavorazione un progetto, a cura dell’Ingegnere Francesco Di Spirito, che non ha precedenti: un network nazionale che attraverso un software metta in rete professionalità disponibili in ogni luogo d’Italia, a seconda delle necessità, a fare addestramento. Poiché se con la piattaforma si riesce a somministrare una formazione teorica a distanza efficace, sorge la difficoltà per l’addestramento pratico.

Dunque E.Lav. un Ente Bicamerale che si dirama in varie anime, che sta al passo con i tempi utilizzando le migliori tecnologie a disposizione ma soprattutto evolvendosi in base ai cambiamenti nel mondo del lavoro e alle esigenze di servizi per aziende e lavoratori.”