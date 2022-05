Vicesindaco Nargi: "I commercianti non possono e non devono essere lasciati soli"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del vicesindaco Laura Nargi:

“Abbiamo mantenuto la nostra promessa: malgrado le rigide imposizioni statali, siamo riusciti a ridurre la tariffa per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali avellinesi. La rimodulazione prevede il passaggio del coefficiente giornaliero da 1,00 a 0,60 (0,72 euro mq) per l’occupazione con tavoli e sedie e da 1,80 a 0,80 (0,96 euro mq) per quella con dehors.

È un provvedimento che la Giunta comunale, con il supporto del Consiglio, ha fortemente voluto, ritenendo che in un periodo così difficile per il settore, i commercianti non possano e non debbano essere lasciati soli.

Naturalmente, sappiamo che questo provvedimento, da solo, non basterà a rilanciare il settore, ma crediamo che con una buona programmazione degli eventi estivi, su cui stiamo lavorando già da tempo, si possa fare un ulteriore e importante passo in avanti.”