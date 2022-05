"Sarà ricordato da tutti anche per essere stato un uomo delle istituzioni"

«Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Montefalcione a nome di tutta la comunità esprimono il loro cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Ciriaco De Mita, Sindaco di Nusco, più volte parlamentare e Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente De Mita è stato un protagonista indiscusso della vita politica nazionale ed internazionale, ma anche e soprattutto un uomo delle Istituzioni con le caratteristiche proprie di chi può essere definito Uomo di Stato. Una personalità che ha dato, con passione incessante, un contributo decisivo, a tratti fondamentale, alla vita politica e alla storia recente del nostro Paese.

In questo momento di grande tristezza, la Comunità montefalcionese si stringe al dolore che ha colpito i suoi familiari, la moglie Anna Maria, i figli, i suoi amici e i cittadini di Nusco che lo hanno avuto come sindaco fino a ieri. Sarà ricordato da tutti non solo per quanto ha dato all’Irpinia e al Paese, ma anche per essere stato un uomo delle istituzioni fino all’ultimo istante della sua straordinaria vita.»